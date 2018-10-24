عمروش: ” أولاد البهجة راهم زعفانين مني”

عبر المدرب عادل عمروش عن أسفه إتجاه أنصار إتحاد العاصمة الذين أبدوا غضبا شديدا عقب إنتقاله إلى فريق مولودية الجزائر.

وأجرى عمروش حوارا مطولا مع موقع “جون أفريك” تحدث من خلاله عن الأسباب التي دفعته لقبول عرض قاسي السعيد قائلا:

” لعبت ودربت فريق أصاغر إتحاد العاصمة، بالإضافة إلى فريق الأكابر بالرغم من أن التجربة لم تدم طويلا بسبب بعض الأمور التي لم تعجبني وأنا شخص يملك مبادئه”.

وأضاف: ” تلقيت بعض الإتصالات من طرف بعض أنصار إتحاد العاصمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذين عبروا عن غضبهم، وأنا أتفهمهم ..لكن هذه هي الحياة ..لقد عرضوا علي تدريب فريق كبير وقبلت بهذا العرض”.