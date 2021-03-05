عمروش :” إشاعة إضراب اللاعبين أثرت كثيرا في الفريق”

أكد المدرب المساعد في فريق مولودية الجزائر لطفي عمروش أن إشاعة إضراب اللاعبين بعج مباراة الكلاسيكو أثرت على الفريق كثيرا.

وتحدث لطفي عمروش عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى عن مواجهة الغد التي ستجمع فريقه أمام نادي تونغيت السنغالي في إطار دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا قائلا:

“النتيجة أزعجتنا كثيرا، وعملنا على الجانب النفسي كثيرا وتحدثنا مع اللاعبين، وأؤكد لكم أننا نسينا هذه المباراة ونحن نفكر في مباراة الغد إن شاء الله”

وأضاف: “الهزيمة واردة في كرة القدم، كانت هناك بعض التأويلات بعد المقابلة الأخيرة أمام شبيبة القبائل التي أثرت فينا كثيرا”

وبخصوص المعلومات التي جمعها الفريق عن فريق تونغيت السنغالي قال: “فريق يسيطر على البطولة السنغالية منذ 4 سنوات، ويفوز في كل تنقلاته، وهو على بعد 4 نقاط عن المتصدر، ويملكون لاعبين ممتازين خاصة في الهجوم ولاعبين يحسنون التمركز “.