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عمروش: “البطولة العربية أضحت هدفنا الوحيد هذا الموسم”

الرياضة
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عمروش: “البطولة العربية أضحت هدفنا الوحيد هذا الموسم”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، على أهمية المباراة التي تنتظرهم غدا الخميس، أمام المريخ السوداني، ضمن منافسة البطولة العربية.

وصرح عمروش، خلال ندوته الصحفية، اليوم الأربعاء: “مبارة المريخ مهمة بالنسبة لنا، حيث نسعى لمحو خيبة الإقصاء من كأس الجمهورية”.

وأضاف: “البطولة العربية أضحت الهدف الوحيد المتبقي لنا هذا الموسم، بعد خروجنا من منافسة كأس الجمهورية مؤخرا”.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه غدا الخميس، نادي المريخ السوداني، بملعب “05 جويلية”، لحساب ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.


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