عمروش: “البيض أصبحت فريقا كبيرا ولم لا التأهل إلى النهائي؟”

أكد مدرب مولودية البيض، لطفي عمروش، جاهزية فريقه لمواجهة نصف نهائي كأس الجزائر 2025، والتي ستجمعه بحامل اللقب شباب بلوزداد.

وتلتقي تشكيلة “الفرسان” غدا الثلاثاء، بملعب “ميلود هدفي” بوهران. نظيرتها من “أبناء لعقيبة” بداية من الساعة 18:00، في صدام مثيرة من أجل تأشيرة النهائي.

وقال عمروش، في تصريحات من مدينة وهران، أين يتواجد الفريق منذ السبت الماضي. تحسبا لمواجهة الغد: “التحضيرات تجري في ظروف ممتازة. خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق”.

كما أبرز مدرب البيض، أن نصف النهائي سيكون تاريخيا. قبل أن يستدرك في تصريحات إعلامية أمس الأحد: “لكن لا يخفى عليكم أن البيض تتواجد في البطولة المحترفة منذ 4 سنوات. ما يعني أن الفريق أصبح كبيرا”.

وواصل ذات المتحدث الذي قاد الفريق لتفادي الهزيمة في 12 مباراة متتالية: “سنعمل على المواصلة في نفس الوتيرة ولم لا تحقيق التأهل إلى النهائي؟”

مشيرا في المقابل، بأن أشباله واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. وختم: “اللقاء سيكون أمام فريق كبير ولديه ثقافة في الكأس ولاعبين يملكون الخبرة، وأتمنى أن يكون لاعبونا في يومهم من أجل تقديم لقاء كبير من كل النواحي”.