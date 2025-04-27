عمروش: “التعادل أمام المولودية يمنحنا دعما معنويا كبيرا”

ثمّن مدرب مولودية البيض، لطفي عمروش، نتيجة التعادل السلبي، التي فرضها فريقه على مضيفهم مولودية الجزائر.

وصرّح عمروش، في هذا الخصوص: “لعبنا ضد أحسن فريق في البطولة الجزائرية، وفرض علينا ضغطا كبيرا خلال المباراة”.

كما أضاف: “لعبنا بطريقة دفاعية، ونجحنا في تفادي تلقي أهداف، رغم الفرص العديدة لمولودية الجزائر”.

وأردف: “دافعنا جيدا، لكن لاعبينا سجلوا نقصا كبيرا في الخروج بالكرة، وسنعمل على تصحيح ذلك تحسبا لمبارياتنا المقبلة”.

زتابع لطفي عمروش: “العودة بنقطة من ملعب “5 جويلية”، ستمنح دعم معنوي للاعبينا في بقية المشوار المتبقي”.