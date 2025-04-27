عمروش: “التعادل أمام المولودية يمنحنا دعما معنويا كبيرا”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب مولودية البيض، لطفي عمروش، نتيجة التعادل السلبي، التي فرضها فريقه على مضيفهم مولودية الجزائر.
وصرّح عمروش، في هذا الخصوص: “لعبنا ضد أحسن فريق في البطولة الجزائرية، وفرض علينا ضغطا كبيرا خلال المباراة”.
كما أضاف: “لعبنا بطريقة دفاعية، ونجحنا في تفادي تلقي أهداف، رغم الفرص العديدة لمولودية الجزائر”.
وأردف: “دافعنا جيدا، لكن لاعبينا سجلوا نقصا كبيرا في الخروج بالكرة، وسنعمل على تصحيح ذلك تحسبا لمبارياتنا المقبلة”.
زتابع لطفي عمروش: “العودة بنقطة من ملعب “5 جويلية”، ستمنح دعم معنوي للاعبينا في بقية المشوار المتبقي”.
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