عمروش: “التعادل أمام النصرية جاء بطعم الهزيمة”

اعتبر مساعد مدرب مولودية الجزائر، لطفي عمروش، أن التعادل الذي حققه فريقه أمام نصر حسين داي، جاء بطعم الهزيمة.

وصرح عمروش، لتلفزيون النهار: “حققنا تعادلا بطعم الهزيمة في مباراة الداربي التي جمعتنا بنصر حسين داي”.

وأضاف: “لا يمكننا لوم عبد الحفيظ على تضييع هدف وجها لوجه، مثل هذه الأمور تحدث، لكن لو تمكنا من التسجيل، المباراة كانت ستنتهي بنتيجة عريضة”.

وتابع لطفي عمروش: “تضييع الأهداف أمر وارد لدى جميع اللاعبين، في مختلف المستويات، لكن الفريق قدم مردودا جيدا”.

يذكر أن مولودية الجزائر، تعادل بدون أهداف (0-0)، في الداربي العاصمي الذي جمعه بفريق نصر حسين داي، لحساب الجولة الـ19 من البطولة.