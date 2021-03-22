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عمروش: “التعادل أمام النصرية جاء بطعم الهزيمة”

الرياضة
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عمروش: “التعادل أمام النصرية جاء بطعم الهزيمة”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر مساعد مدرب مولودية الجزائر، لطفي عمروش، أن التعادل الذي حققه فريقه أمام نصر حسين داي، جاء بطعم الهزيمة.

وصرح عمروش، لتلفزيون النهار: “حققنا تعادلا بطعم الهزيمة في مباراة الداربي التي جمعتنا بنصر حسين داي”.

وأضاف: “لا يمكننا لوم عبد الحفيظ على تضييع هدف وجها لوجه، مثل هذه الأمور تحدث، لكن لو تمكنا من التسجيل، المباراة كانت ستنتهي بنتيجة عريضة”.

وتابع لطفي عمروش: “تضييع الأهداف أمر وارد لدى جميع اللاعبين، في مختلف المستويات، لكن الفريق قدم مردودا جيدا”.

يذكر أن مولودية الجزائر، تعادل بدون أهداف (0-0)، في الداربي العاصمي الذي جمعه بفريق نصر حسين داي، لحساب الجولة الـ19 من البطولة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=974995

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