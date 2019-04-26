“عمروش” :”السياربي فريق كبير.. كبير جدا”

عبّر، لطفي عمروش، المُدرب المُساعد لشباب بلوزداد، عن فخره بالتأهل المُحقق لنهائي كأس الجمهورية، على حساب شباب قسنطينة، بالنتيجة والآداء.

وصرّح، اليوم الجمعة، للقناة الإذاعية الأولى :”السياربي فريق كبير، ولكن عند وصلت لعارضته الفنية، فهمت بأنه كبير، كبير وكبير جدا”.

وواصل :”الحمد لله كُنا رجالا، ووجدنا رجالا وقفوا معنا، في فترة صعبة، والآن الأمور عادت لنصابها، وسنعمل على تحقيق أهدافنا”.

وأكد التقني بأن الجميع داخل الفريق العاصمي، سيعمل المُستحيل من أجل ضمان البقاء والتتويج بكأس الجمهورية لثامن مرة في تاريخه.