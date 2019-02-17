عمروش: “الغيابات أثرت علينا ولم نتوقع هذا السيناريو”

أرجع مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، إقصاء فريقه من المنافسة العربية، للغيابات العديدة التي سجلها فريقه خلال مواجهة المريخ السوداني.

وصرح عمروش، عقب هذه المباراة: “أبارك للمريخ تأهله للدور المقبل، والأهم هو أن المباراة جرت في روح رياضية بين الأشقاء”.

وأضاف: “من الصعب التحدث عن مباراة لم نكن نتوقع فيها هذا السيناريو، لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا مواصلة العمل”.

وتابع: “شبح الإصابات لازال يطاردنا، وأصيب لنا لاعب مهم وهو حشود، الذي كنا نعول عليه في الهجوم وفي الكرات الثابتة”.

وأردف: “ارتكبنا عدة أخطاء لم نكن ننتظرها، وتلقينا بسببها أهداف قاتلة، والفعالية كانت حاضرة من قبل المنافس، بينما خاننا الحظ”.

وأضاف مدرب العميد: “أصبحنا نشرك لاعبين في غير مناصبهم، ومن الصعب اختيار تشكيلة أساسية في ظل الغيابات العديدة”.

وختم عادل عمروش: “إنشاء الله ستعود التشكيلة اللازمة، لأنه عندما يكون الجميع حاضرا، سيكون للفريق وجه آخر”.

يذكر أن مولودية الجزائر، أقصي من البطولة العربية للأندية، بعد خسارته أمس السبت، أمام المريخ السوداني، بثلاثية نظيفة.