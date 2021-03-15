عمروش: “الفوز على تونغيت سيسمح لنا بوضع قدمنا الأولى في الدور المقبل”

الرياضة
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عمروش: “الفوز على تونغيت سيسمح لنا بوضع قدمنا الأولى في الدور المقبل”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مساعد مدرب مولودية الجزائر، لطفي عمروش جاهزية الفريق لمواجهة تونغيت، مبديا عزمهم للذهاب إلى أبعد حد في هذه المنافسة.

وصرح عمروش: “مجبرون على تحقيق الفوز أمام تونغيت، لمواصلة مشوارنا في هذه المنافسة القارية”.

وأضاف: “رغم فوزنا خارج الديار في مباراة الذهاب، إلا أن تونغيت يبقى فريق قوي، وفي حال حققنا فوز آخر سنضع قدمنا الأولى في الدور المقبل”

وأردف مساعد مدرب العميد: “حضرنا كما ينبغي لهذه المواجهة، وكل التعداد جاهز أجل تحقيق نتيجة ايجابية”.

وتابع لطفي عمروش: “أضن أننا نحقق نتائج ايجابية في هذه المنافسة، حيث نملك 5 نقاط، وهدفنا المواصلة على هذا النسق والذهاب إلى أبعد حد”.


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