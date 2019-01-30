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عمروش: “المباراة لن تكون سهلة أمام فريق أقصى إتحاد العاصمة”

الرياضة
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عمروش: “المباراة لن تكون سهلة أمام فريق أقصى إتحاد العاصمة”
بقلم كريم.تيغرمت

إعترف مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، بصعوبة مباراتهم أمام المريخ السوداني، بالنظر للقوة التي أظهرها هذا الفريق في المنافسة العربية.

وصرح عمروش، اليوم الأربعاء، خلال ندوته الصحفية: “الفريق الضيف سبق له إقصاء فيرق إتحاد العاصمة، ولهذا اللقاء لن يكون سهلا”.

وأضاف: “اللقاء سيلعب في شوطين، المنافس يسعى للعودة للديار بنتيجة ايجابية، ونحن نطمح لتحقيق الفوز هنا بالجزائر دون تلقي أهداف”.

وتابع: “لن أغامر لأنني أعرف إمكانيات فريقي، كثرة الإصابات تعيقنا، لكن الأكيد امتلاكنا لبدائل بإمكانها منحنا الإضافة، والفوز ضروري غدا”.


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