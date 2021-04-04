عمروش: “بإمكاننا العودة بنتيجة ايجابية من تونس”

الرياضة
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عمروش: “بإمكاننا العودة بنتيجة ايجابية من تونس”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مساعد مدرب مولودية الجزائر، لطفي عمروش تفائله في قدرة فريقه على التأهل، رغم خسارتهم داخل الديار أمام الزمالك المصري.

وصرح عمروش، بخصوص الخسارة أمام الزمالك: “كانت لدينا عزيمة كبيرة على تحقيق التنأهل في هذه المباراة، لكننا واجهنا فريق جيد وقوي”.

وأضاف: “الهدف الأول أخلط حساباتنا، حاولنا العودة في المباراة، لكن الهدف الثاني أثر كثيرا على معنوياتنا”.

وأردف مساعد مدرب العميد: “في مثل هذه المبارايات الخطأ غير مسموح، ومن جهتنا لم نقدم الشيء الكبير لتحقيق الفوز”.

وتابع لطفي عمروش: “ندرك أن مهمتنا ستكون جد صعبة في تونس، لكن مثلما تمكن الترجي من احراز نقطة على ملعبنا، بإمكاننا نحن أيضا العودة بنتيجة ايجابية من تونس


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