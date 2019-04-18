عمروش: “بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف في ملعبنا”

الرياضة
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عمروش: “بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف في ملعبنا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مساعد مدرب شباب بلوزداد، لطفي عمروش، قدرة فريقه على التأهل لنهائي كأس الجمهورية، خلال مباراة العودة أمام شباب قسنطينة.

وصرح عمروش، لتلفزيون “النهار”، عقب هزيمة فريقه أمام شباب قسنطينة: “أظن أنه بإمكاننا العودة في النتيجة خلال مباراة العودة”.

وأضاف: “سنعمل على تحضير لاعبينا كما ينبغي تحسبا لمباراة العودة بملعب “20 أوت”، قصد العودة في النتيجة”.

وتابع عمروش: “مثلما سجل علينا شباب قسنطينة، هدفا في مباراة الذهاب، بإمكاننا نحن أيضا تسجيل أكثر من هدف في ملعبنا”.

يذكر أن شباب بلوزداد، إنهزم أمس الأربعاء، بنتيجة 1-0، أمام شباب قسنطينة، بملعب “حملاوي”، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الجمهورية.


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