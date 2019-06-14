عمروش: “بلماضي مدرب طموح وديلور إضافة جيدة للخضر”

الرياضة
  • -
  • 0
عمروش: “بلماضي مدرب طموح وديلور إضافة جيدة للخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد مساعد مدرب شباب بلوزداد، لطفي عمروش بالناخب الوطني جمال بلماضي، مُبديا تفاؤله بقدرة الخضر، على تقديم مشوار جيد في كان 2019.

وصرح لطفي عمروش، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “بلماضي مدرب جد طموح، ومنافسة مثل كأس إفريقيا، تحفز الجميع للظهور بقوة”.

وبخصوص الوافد الجديد للمنتخب الجزائري، أندي ديلور، صرح عمروش: “دخول “الكان”، بمهاجم إضافي مثل أندي ديلور، أكيد أنه شيء جيد بالنسبة لمنتخبنا الوطني”.

وختم لطفي عمروش تصريحاته قائلا: “ديلور بإمكانه تقديم الإضافة المنتظر منه، وأتوقع مشوارا جيدا للخضر في هذه “الكان””.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com