عمروش: “تعادلنا أمام شباب بلوزداد نتيحة منطقية”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر مدرب مولودية البيض، لطفي عمروش، بأن تعادل فريقه سلبا، أمام الضيف شباب بلوزداد، تعتبر نتيجة منطقية بالنسبة له.
ةصرح عمروش، عقب هذه المباراة: “كنا ندرك بأن المباراة ستكون صعبة، خاصة وأنها تجري في فترة صيام”.
كما أضاف: “لم ندخل جيدا في الشوط الأول من هذه المباراة، ما سمح للمنافس بفرض سيطرته، وصناعة عدة فرص، لكن تمكنا بعدها من تصحيح أخطائنا، وتهديد مرمى المنافس”.
وتابع لطفي عمروش: “بالنظر لمجريات هذه المباراة بصفة عامة، أقول بأن المردود كان متساوي، والتعادل نتيجة منطقية”.
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