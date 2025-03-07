عمروش: “تعادلنا أمام شباب بلوزداد نتيحة منطقية”

اعتبر مدرب مولودية البيض، لطفي عمروش، بأن تعادل فريقه سلبا، أمام الضيف شباب بلوزداد، تعتبر نتيجة منطقية بالنسبة له.

ةصرح عمروش، عقب هذه المباراة: “كنا ندرك بأن المباراة ستكون صعبة، خاصة وأنها تجري في فترة صيام”.

كما أضاف: “لم ندخل جيدا في الشوط الأول من هذه المباراة، ما سمح للمنافس بفرض سيطرته، وصناعة عدة فرص، لكن تمكنا بعدها من تصحيح أخطائنا، وتهديد مرمى المنافس”.

وتابع لطفي عمروش: “بالنظر لمجريات هذه المباراة بصفة عامة، أقول بأن المردود كان متساوي، والتعادل نتيجة منطقية”.