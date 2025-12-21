عمروش: “تلقينا هزيمة مرة والخبرة صنعت الفارق أمام شباب بلوزداد”

أبدى مدرب أولمبيك أقبو، لطفي عمروش، أسفه الشديد للهزيمة التي مُني بها فريقه أمس السبت، بثلاثية مقابل هدفين، أمام شباب بلوزداد، والتي وصفها بالمرة.

وصرح المدرب عمروش، في ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “تلقينا خسارة مرة في الدقائق الأخيرة أمام شباب بلوزداد”.

كما أضاف: “أدينا مباراة جيدة، لكن عنصر الخبرة لعب دورا مهما في هذه المواجهة، كون شباب بلوزداد يمتلك لاعبين من ذوي الخبرة”.

وتابع لطفي عمروش: “لاعبونا قدموا ما عليهم، كما أننا ضيّعنا فرص عديدة للتسجيل قبل تلقينا هدف قاتل في الدقائق الأخيرة”.