عمروش :”حرارة لاعبي السياربي صنعت الفارق في تاجنانت”

عبّر مُساعد مُدرب شباب بلوزداد، “لُطفي عمروش” عن إرتياحه للنتيجة المُحققة أمام دفاع تاجنانت، في إطار تسوية رُزنامة الدوري المُحترف.

وصرّح لـ”تلفزيون النهار”، بعد المُباراة قائلا :”حرارة اللاعبين هي التي صنعت الفارق، وسمحت لنا بالعودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار”.

وأضاف :”لا يجب بأن ننسى، دخولنا هذا اللقاء ونحن منقوصون من خدمات بعض عناصرنا الأساسية، وهو ما أثّر علينا سلبا”.

وختم :”التشكيلة كانت مُرهقة، بعد الفوز الكبير أمام إتحاد العاصمة، ونُقطة اليوم سترفع معنوياتنا فيما تبقى من مشوار الدوري والكأس”.