عمروش: “حققنا فوزا صعبا وجد ثمين أمام مستقبل الروسيات”

ثمّن مدرب أولمبيك أقبو، لطفي عمروش، الفوز الذي حققه ناديه بثنائية مقابل هدف، أمام الضيف مستقبل الروسيات، برسم الجولة العاشرة من البطولة.

وأبدى المدرب عمروش، رضاه عن مردود فريقه، مصرّحا عقب هذا الفوز: “قدّمنا مباراة في المستوى، رغم أنها كانت صعبة”.

كما أضاف: “تمكنا من افتتاح باب التسجيل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كانت لنا بعض الفرص لمضاعفة النتيجة، وهو ما تمكنا منه بمخالفة مباشرة”.

وتابع مدرب أولمبيك أقبو، لطفي عمروش: “بالنظر لمجريات اللقاء، أقول بأننا حققنا فوزا صعبا، لكنّه ثمين جدا”.