عمروش: “سعيد بتأهلي مع تنزانيا وأتمنى النجمة الثالثة للجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا، فرحته المزدوجة، بتأهله لنهائيات أمم إفريقيا مع تنزانيا، إلى جانب المنتخب الجزائري.
وصرح عادل عمروش، لتلفزيون “النهار”، وهو يذرف دموع الفرح: “أهنأ المنتخب الجزائري على أدائه، وعلى نزاهته في مواجهتنا”.
كما أضاف: “سعيد بتأهلي مع تنزانيا، كما أني سعيد بتأهل منتخبي الجزائري الذي أتمنى له تحقيق النجمة الثالثة، والتأهل لكأس العالم”.
وأردف: “أنا جد سعيد بهذا التأهل، بالخصوص من أجل طاقمني الفني المساعد، المكون جله من اطارات جزائرية بنسبة 100%”.
يذكر ان عادل عمروش، قاد منتخب تنزانيا للتأهل إلى نهائيات “كان 2023″، بعد تعادل اليوم الخميس أمام المنتخب الوطني.
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