عمروش: “سنستغل اللاعبين الأكثر جاهزية لتجاوز عقبة فيلاج موسى”

أكد مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، أن فريقه يضم تشكيلة ثرية من اللاعبين، وسيختار الأكثر جاهزية للإطاحة بفريق فيلاج موسى، وبلوغ الدور المقبل من كأس الجمهورية.

وصرح عادل عمروش، للإذاعة الوطنية: “المباراة ستكون صعبة، وعلينا تحفيز لاعبينا جيدا، خاصة أننا ندرك أن الفريق المنافس سيقدم كل ما لديه أمامنا”.

وأضاف: “أنا لا أفكر كثيرا في الغيابات، لدينا تشكيلة ثرية من اللاعبين، وسنستغل الأكثر جاهزية في هذه المواجهة”.

وتابع: “سنضع الخطة اللازمة أملا في بلوغ المبتغى بالتأهل للدور المقبل، لن نستصغر المنافس الذي يعد منافس عنيد”.

وختم عادل عمروش: “أحب الفوز بكل مبارياتي سواءً في البطولة، أول الكأس، وحتى مباريات الودية، وأسعى لغرس هذه الذهنية لدى لاعبينا”.