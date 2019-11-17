عمروش: “سنستفيد من مواجهة منتخب عالمي مثل الخضر”

الرياضة
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عمروش: “سنستفيد من مواجهة منتخب عالمي مثل الخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى عادل عمروش، مدرب منتخب بوتسوانا، على المنتخب الجزائري، وطاقمه الفني، مؤكدا أنه سيخوض هذه المواجهة بكل احترافية.

وصرح عادل عمروش، لموقع “ديزاد فوت”: “من دواعي السرور والفخر، مواجهة المنتخب الجزائري، إنه فريق عالمي، وبطاقم فني جد جيد”.

وأضاف المدرب الجزائري: “فريقي سيتعلم الكثير بمواجهة منتخب قوي، يملك مستوى معين، لكن لن تكون هناك أي مشاعر، أنا محترف”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه منتخب بوتسوانا، بقايدة مدربه الجزائري عادل عمروش، لحساب الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2021.


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