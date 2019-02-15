عمروش: “عليق وعمراني أعادا الروح لشباب بلوزداد”

أثنى لطفي عمروش، مساعد مدرب شباب بلوزداد، على المدير الرياضي للفريق، سعيد عليق، والمدرب عمراني، ودورهما في عودة النتائج للفريق.

وصرح عمروش للإذاعة الوطنية: “قدوم عليق للفريق، جلب معه العديد من الإيجابيات على المستوى الفني والمعنوي للفريق”.

وأضاف: “عليق استقدم مدرب يملك خبرة كبيرة، إضافة لجلبه العديد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي الذين منحو الإضافة للفريق”.

وتابع: “عمراني بدوره، كانت له لمسة واضحة منذ قدومه للفريق، حيث تحمل مسؤولية كبيرة، ورفع الضغط عن اللاعبين بخبرته”.

وأردف: “في كل مباراة عمراني، يؤكد للاعبين أنه سيتحمل النتيجة، ويطالبهم فقط بتقديم أفضل ما لديهم، وهذا ما حرر اللاعبين”.