عمروش: “عليق وعمراني أعادا الروح لشباب بلوزداد”

الرياضة
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عمروش: “عليق وعمراني أعادا الروح لشباب بلوزداد”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى لطفي عمروش، مساعد مدرب شباب بلوزداد، على المدير الرياضي للفريق، سعيد عليق، والمدرب عمراني، ودورهما في عودة النتائج للفريق.

وصرح عمروش للإذاعة الوطنية: “قدوم عليق للفريق، جلب معه العديد من الإيجابيات على المستوى الفني والمعنوي للفريق”.

وأضاف: “عليق استقدم مدرب يملك خبرة كبيرة، إضافة لجلبه العديد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي الذين منحو الإضافة للفريق”.

وتابع: “عمراني بدوره، كانت له لمسة واضحة منذ قدومه للفريق، حيث تحمل مسؤولية كبيرة، ورفع الضغط عن اللاعبين بخبرته”.

وأردف: “في كل مباراة عمراني، يؤكد للاعبين أنه سيتحمل النتيجة، ويطالبهم فقط بتقديم أفضل ما لديهم، وهذا ما حرر اللاعبين”.


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