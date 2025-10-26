عمروش: “علينا نسيان هزيمتنا ضد السياسي والتفكير في المستقبل”

أبدى مدرب أولمبيك أقبو، لطفي عمروش، تأسفه لهزيمة فريقه أمام شباب قسنطينة بـ(2-1)، كما دعا في نفس الوقت لاعبيه لنسيان هذا التعثر، والتفكير في المستقبل.

وصرّح المدرب عمروش، عقب هذه المباراة: “كنا نُدرك أن المباراة ستكون صعبة، بعد الهزيمة الأخيرة لفريق السياسي في ملعب “20 أوت””.

كما أضاف: “حذّرت لاعبينا من الدقائق الأولى لهذه المباراة، أين تلقينا هدف أول بسذاجة، قبل تلقينا الهدف الثاني الذي جاء عكس مجريات اللقاء”.

وتابع لطفي عمروش: “عُدنا في المباراة بتقليص الفارق، وسعينا لتعديل النتيجة، لكن لم نتمكن من ذلك، وهذه المباراة للنسيان، علينا الآن التفكير في المستقبل”.