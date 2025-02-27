عمروش: “فزنا أمام أفضل فريق دفاعياً بسيناريو ممتاز”

أبدى مدرب مولودية البيض، لطفي عمروش، سعادته الكبيرة بقيادة لاعبيه لتحقيق فوز مهم أمام ضيفه اتحاد العاصمة (2-1)، ضمن الجولة الـ18 من منافسة الرابطة المحترفة.

وقال لطفي عمروش، في تصريح عقب المباراة: “كنت اعلم أن المقابلة ستكون صعبة، أمام فريق ممتاز وصاحب أفضل دفاع في البطولة. المنافس كان يسير المباراة، لكننا فاجأناه بسيناريو ممتاز”.

وأضاف عمروش: “أغلقنا المنافذ أمام المنافس، أمر جميل أننا حققنا الفوز رغم أن اللقاء لعب دون حضور جمهورنا الذي اعتاد مساندتنا”.

ويقدّم فريق مولودية البيض مستويات كبيرة بقيادة المدرب لطفي عمروش، بتحقيق حصيلة مميزة في آخر ثماني مباريات.