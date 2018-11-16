عمروش :”في المولودية هناك فارق شاسع بين الطموح والواقع”

الرياضة
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عمروش :”في المولودية هناك فارق شاسع بين الطموح والواقع”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف المُدرب الجديد لمولودية الجزائر، عادل عمروش، بأن سقف طموح إدارة ولاعبي وإدارة “العميد”، لايتناسب تماما مع واقع الفريق حاليا.

وصرّح للقناة الإذاعية الثالثة :”هناك فارق شاسع بين الطموحات، والواقع الحالي للفريق، علينا أن نعمل للوصول للمُستوى المطلوب”.

وأضاف :”صحيح أن المولودية كبيرة بتاريخها، ولكننا مُجبرون على مُراجعة الحسابات، وتسطير برنامج منطقي، مُتناسب مع وضعيتنا في هذه الفترة”.

وختم :”أنا مُجبر على العمل بالتعداد المُتوفر حاليا، لأننا إلتحقت بالمجموعة مؤخرا، وسنرى ما الذي سنقوم خلال الميركاتو الشتوي القادم”.


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