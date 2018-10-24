عمروش: ” قاسي السعيد إتصل بي واقنعني للموافقة على تدريب العميد”

كشف المدرب الجديد لفريق مولودية الجزائري “عادل عمروش” عن تفاصيل المفاوضات التي جمعته مع المدير الرياضي لفريق سوسطارة كمال قاسي السعيد.

وأجرى عمروش حوارا مطولا مع موقع “جون أفريك” تحدث من خلاله عن الأسباب التي دفعته لقبول عرض قاسي السعيد قائلا:

“لم أكن أتصور أنأعود إلى العمل في الجزائر بهذه السرعة بعد سنتين عن تجربتي الأخيرة التي قضيتها مع إتحاد العاصمة”.

وأضاف: ” تلقيت إتصال من طرف قاسي السعيد حيث عرض علي تدريب الفريق وتمنى من إقناعي بذلك…في الأخير المولودية هي أكثر الفرق شعبية في الجزائر”.