عمروش: “لاعبونا أظهروا شخصية قوية في مواجهة الوفاق”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب أولمبيك أقبو، لطفي عمروش، رضاه التام، عن مردود فريقه، عقب تعادلهم في مواجهة مضيفهم وفاق سطيف.
وصرّح لطفي عمروش، في هذا الخصوص: “المباراة كانت صعبة على الفريقين، وأنا راضٍ عن مردود لاعبينا الذين أظهروا شخصية قوية”.
كما أضاف: “بعد تلقينا هدف، كان شرف لنا، أن ننجح في التهديف عن طريق لاعب بديل، والذي تلقى تمريرة حاسمة، من لاعب بديل آخر”.
وتابع لطفي عمروش: “وفاق سطيف فريق عالمي، وأشكر الجماهير السطايفية التي كانت في القمة طيلة التسعين دقيقة”.
يذكر أن فريق أولمبيك أقبو، فرض التعادل (1-1)، على مضيفه وفاق سطيف، ضمن الجولة الـ11 من البطولة المحترفة.
