عمروش: “لاعبونا قدّموا مباراة جيدة من كل النواحي أمام الشلف”

أرجع مدرب أولمبيك أقبو، لطفي عمروش، الفضل في الفوز الذي حققه ناديه بهدفين لهدف، على حساب أولمبي الشلف لمجهودات ومردود لاعبيه.

وصرّح عمروش، عقب هذه المباراة: “النتيجة التي حققناها ضد الشف، هي نتيجة العمل الكبير الذي نقوم به”.

كما أضاف: “لاعبونا قدّموا مباراة جيدة من جميع النواحي، أمام فريق الشلف، الذي كنا نتوقع منه تقديم أفضل ما لديه، بعد هزيمته الأخيرة على ميدانه”.

وتابع مدرب أولمبيك أقبو، لطفي عمروش: “سيّرنا المبارة كما ينبغي ما مكننا من الحصول على النقاط الثلاث”.