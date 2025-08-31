عمروش: “لاعبونا أدوا مباراة بطولية في مواجهة مولودية وهران”

ثمّن مدرب أولمبيك أقبو، لطفي عمروش، الفوز الذي حققه فريقه في مباراتهم ضد مولودية وهران، مرجعا الفضل في ذلك لآداء لاعبيه.

وصرّح عمروش، عقب فوزهم بهدف دون رد على مولودية وهران: “لعبنا جيدا خاصة في الشوط الأول، وللأسف ضيّعنا عدة أهداف”.

كما أضاف: “في الشوط الثاني تمكنا من تسيير اللقاء، بفضل لاعبينا الذين أدوا مباراة بطولية، وأظهروا انسجاما أفضل من مباراتنا الأولى”.

وتابع لطفي عمروش: “النقاط التي حصدناها إلى حد الآن، هي حافز بالنسبة لنا من أجل خوض قادم المباريات بكل عزيمة”.