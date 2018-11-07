عمروش: “لدي فريق قوي وعناصر شابة ومميزة”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، ثقته في فريقه ولاعبيه الشبان، الذين سيعتمد عليهم في مباراته اليوم الأربعاء، أمام نادي النصر السعودي.

وصرح عادل عمروش، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المباراة: “نلعب ضد فريق قوي يملك عناصر قوية، لكن نسعى للفوز ليكون وضعنا جيدا في مباراة العودة”.

وأضاف بخصوص استبعاد بورديم: “أؤكد للجميع بأن لدي فريق قوي وعناصر شابة ومميزة، بورديم أبعد لأسباب انظباطية، ولدي بدلاء مميزين”.

وختم عمروش: “أشكر نادي النصر، على كرم الإستقبال، وهذا نشر رائع للروح الرياضية في البطولة العربية، فنحن إخوة”.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه اليوم الأربعاء، انطلاقا من السادسة مساءً، نادي النصر السعودي، لحساب ذهاب الدور الـ16 من البطولة العربية.