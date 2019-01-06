عمروش: “لن أغامر بالفريق والأهم بالنسبة لي تحقيق الفوز”

إعتبر مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، أن مهمته قيادة فريقه لهدفه في لعب الأدوار الأولى، والفوز بالمباريات، وليس المغامرة بالفريق من أجل إرضاء الجماهير.

وصرح عروش، لتلفزيون “النهار”، بعد الفوز المحقق أمام نادي بارادو: “لدي مسؤولية فريق اسمه مولودية الجزائر، ولن أغامر به، الفريق يلعب على الأدوار الأولى، والمهم هو الوصول للهدف”.

وأضاف: “لم أشأ فتح اللعب في هذه المباراة فقط من أجل إرضاء بعض الجماهير للإستمتاع، ومن يريد ذلك عليه استقدام مدرب يسير وفق طلب الجماهير، وسنصعد نحن للمدرجات”.

وتابع: ” المهم بالنسبة لي هو منح بعض النضج التكتيكي للاعبين، وأنا اليوم أمارس مهامي فقط، وكرة القدم بالنسبة لي تلعب من أجل الفوز وتفادي الإنهزام”.

يذكر أن مولودية الجزائر، فاز أمس السبت، على ناي بارادو، بنتيجة 1-0، لحساب الجولة الـ16 من المحترف الأول.