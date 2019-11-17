عمروش: “لهذا السبب فضلت تدريب بوتسوانا على البافنا بافنا”

كشف المدرب الجزائري عادل عمروش، العوامل التي دفعته لاختيار تدريب منتخب بوتسوانا، على حساب منتخب جنوب افريقيا.

وصرح عادل عمروش، في حوار حصري “للنهار”: “منتخب جنوب افريقيا كان يملك مدربا، عند اتصالهم بي، عندما اتصل بي، وأخلاقيات المهنة لا تسمح لي بالتفاوض على منصب مشغول”.

وأَضاف: “عندما علم مسؤول كرة القدم لبوتسوانا، بتواجدي في جنوب افريقيا، التحق بي، وتمكن من اقناعي بتولي تدريب هذا المنتخب، بالرغم من أنني كنت أملك عرضا من الصين”.

وتابع عادل عمروش: “وجدت التحدي في منتخب بوتسوانا، إضافة لـ”لهنى”، ومن الناحية المادية نفس الشيء مع جنوب إفريقيا”.