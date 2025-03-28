عمروش: “نجحنا في تسيير مباراتنا أمام وفاق سطيف كما ينبغي”

تحدث مدرب مولودية البيض لطفي عمروش، عن فوز فريقه أمس الخميس، هلى وفاق سطيف، وتأهلهم لنصف نهائي كأس الجزائر.

وصرح همروش، في هذا الخصوص: “لا يوجد سر في هذا التأهل، أحسنا تسيير المباراة كما ينبغي، ودرسنا منافسنا جيدا”.

كما أضاف: “كنا متيقنين من قدرتنا على التسجيل، شرط التحلي بالصبر، ونجحنا في اغتنام الفرصة التي أتيحت لنا، وتسجيل هدف في الوقت المناسب”.

يذكر أن فريق مولودية البيض، نجح في بلوغ الدور النصف نهائي من كأس الجزائر بعد فوزه بهدف دون رد على حساب وفاق سطيف.