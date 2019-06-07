عمروش :”نريد دخول تاريخ شباب بلوزداد”

أوضح، لطفي عمروش المُدرب المُساعد في شباب بلوزداد، بأن عناصر تشكيلته ستدخل نهائي كأس الجمهورية، بغرض التتويج به لا غير.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”نحن واللاعبون نريد دخول تاريخ هذا الفريق الكبير، والحصول على تاجه الثامن في هذه المُنافسة العريقة”.

وواصل :”المجموعة واعية بحجم المسؤولية المُلقاة على عاتقها، يجب أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، بالحصول على اللقب لأسعاد أنصارنا”.

ليختم :”جميع اللاعبين جاهزون، والإصابات تركتنا بسلام، والآن بعد تحقيق هدفنا الأساسي هذا الموسم باللقب، نريد أن نختمها بلقب تاريخي”.