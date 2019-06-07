عمروش :”نريد دخول تاريخ شباب بلوزداد”

الرياضة
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عمروش :”نريد دخول تاريخ شباب بلوزداد”
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح، لطفي عمروش المُدرب المُساعد في شباب بلوزداد، بأن عناصر تشكيلته ستدخل نهائي كأس الجمهورية، بغرض التتويج به لا غير.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”نحن واللاعبون نريد دخول تاريخ هذا الفريق الكبير، والحصول على تاجه الثامن في هذه المُنافسة العريقة”.

وواصل :”المجموعة واعية بحجم المسؤولية المُلقاة على عاتقها، يجب أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، بالحصول على اللقب لأسعاد أنصارنا”.

ليختم :”جميع اللاعبين جاهزون، والإصابات تركتنا بسلام، والآن بعد تحقيق هدفنا الأساسي هذا الموسم باللقب، نريد أن نختمها بلقب تاريخي”.


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