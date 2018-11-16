عمروش: “نسعى لاستقدام لاعبين جدد لخلق التوازن في الفريق”

الرياضة
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عمروش: “نسعى لاستقدام لاعبين جدد لخلق التوازن في الفريق”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، سعيه لتدعيم فريقه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بلاعبين جدد، لخلق التوازن، الذي تفتقده تشكيلته حاليا.

وصرح عادل عمروش، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “حايلا نفتقد للتوازن في تشكيلتنا، ويتوجب علينا تدعيم الفريق في الخطوط الثلاثة، وخاصة في الهجوم”.

وأضاف: ” نحن بصدد البحث عن مهاجم صريح، سواء من داخل أو خارج الوطن، المهم أن يكون اللاعب الذي سنختاره قادرا على التأقلم سريعا مع الفريق”.

وتابع: “من يريد الرحيل عن الفريق لن أمنعه، مولودية الجزائر، فريق كبير، وليس نحن من يركض وراء اللاعبين”.


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