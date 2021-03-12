عمروش: ” نطمح لإنهاء عقدة “5 جويلية” بتحقيق الفوز على الشباب”

أبدى مساعد مدرب مولودية الجزائر، لطفي عمروش أمله في تحقيق فريقه للفوز في الداربي الذي سيجمعهم اليوم الجمعة بشباب بلوزداد.

وصرح عمروش، للإذاعة الوطنية: “التعداد كله جاهز لهذا الداربي، لكن من المستحيل التكهن بنتيجتة المباراة مسبقا”.

وأضاف: “علينا التخلص من عقدة “5 جويلية”، انطلاقا من هذه المباراة، من خلال تحقيق الفوز من جديد في ملعبنا”

وتابع عمروش: “الداربي يتطلب التركيز، والنتيجة الايجابية ستساعدنا في باقي المشوار، لكن في حال سجلنا تعثر جديد، سيؤثر ذلك بطبيعة الحال على المجموعة”.

يذكر أن مولودية الجزائر، يستضيف أمسية اليوم الجمعة، بملعب “5 جويلية”، فريق شباب بلوزداد، لحساب الجولة الـ17 من البطولة الوطنية.