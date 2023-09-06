عمروش: “واجهنا عراقيل في الدخول إلى الجزائر بسبب إهمال الفاف”

أبدى الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا، استيائه الكبير من مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وصرح عمروش، اليوم الأربعاء، لتلفزيون ” النهار”: “واجهنا عراقيل كبيرة، واهمال من مسؤولي الفاف، خلال دخولنا للتراب الجزائري”.

كما أضاف: “بقينا ثمانية ساعات في الحدود، وحاولنا الاتصال بمسؤولي الفاف، لكن لم نتلقى أي رد، رغم الاتفاقية التي تربط الاتحاديتين”.

وأردف مدرب منتخب تنزانيا: “الأمر الذي تعرضنا له، جد مؤسف ومخجل، بالنسبة لبلد بحجم بلدنا الجزائر”.

وتابع عادل عمروش: “من حسن الحظ، أن رجال الأمن الوطني، والجمارك، قاموا بالواجب معنا، وقاموا بوضعنا في القاعة الشرفية”.

يذكر أن عادل عمروش، وبعثة منتخب تنزانيا، دخلت الجزائر عبر الحدود التونسية، أين أجرو تربصهم الذي يسبق مواجهة الخضر غدا الخميس.