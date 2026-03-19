عمروش: “وفاق سطيف يمر بفترة صعبة لكن علينا مواصلة العمل”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب وفاق سطيف، لطفي عمروش، أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه أمس الأربعاء، بهدفين دون رد، أمام مضيفهم اتحاد العاصمة، لحساب البطولة.
وصرج المدرب عمروش، عقب هذه الهزيمة: “فريق وفاق سطيف يمر بفتر صعبة، لكن الكبير يمرض ولا يموت”.
كما أضاف: “في مباراتنا ضد اتحاد العاصمة، المنافس دخل أفضل منا من الناحية المعنوية، ونحن ارتكبنا أخطاء دفاعية، وأخطاء في المراقبة”.
وأردف: “بعد تلقينا الهدف الأول كان من الصعب علينا العودة في المباراة، وبالهدف الثاني المأمورية أصبحت أكثر صعوبة”.
وتابع لطفي عمروش: “لم نقدم الآداء اللازم في مباراة اليوم، ونتحمل المسؤولية، وما علينا إلا مواصلة العمل لانقاذ الفريق”.
