عمروش يباشر مهامه مع وفاق سطيف

باشر المدرب لطفي عمروش، مهامه بصفة رسمية، كمدرب جديد لفريق وفاق سطيف، إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

وأشرف عمروش، أمس الثلاثاء، على أول حصة تدريبية له، على رأس العارضة الفنية للوفاق، تحضيرا لمباراتهم المقبلة.

وسيخوض عمروض، أول اختبار له مع النادي السطايفي، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة الضيف مستقبل الرويسات، ضمن الجولة الـ20 من البطولة.

يذكر أن لطفي عمروش، التحق مؤخرا بنادي وفاق سطيف، مدرب رئيسي، إلى غاية نهاية الموسم الجاري، خلفا للصربي ميلوتين سريدوفيتش.