عمروش: “يجب فرض عقوبات صارمة لرفع مستوى البطولة الوطنية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب منتخب رواندا، الجزائري عادل عمروش، عن مستوى البطولة الوطنية، كما قدم اقتراحاته للرفع من مستواها.
وصرح عمروش، في هذا الخصوص: “ّيجب ايقاف الشتم في الملاعب الجزائرية، وفرض عقوبات صارمة، لرفع مستوى البطولة الوطنية، التي أصبحت “مافيهش بنة””.
كما أضاف مدرب منتخب رواندا: “تابعت مؤخرا حملة من الانتقادات التي طالت حكام البطولة، بما فيهم الحكم غربال، الذي يعتبر من أحسن الحكام في افريقيا”.
وتابع عادل عمروش: “أفضل عدم التعمق في هذا الأمر، كونه تم معاقبتي سابقا، وأفضل تفادي حدوق ذلك مجددا”.
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