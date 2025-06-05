عمروش: “يجب فرض عقوبات صارمة لرفع مستوى البطولة الوطنية”

تحدث مدرب منتخب رواندا، الجزائري عادل عمروش، عن مستوى البطولة الوطنية، كما قدم اقتراحاته للرفع من مستواها.

وصرح عمروش، في هذا الخصوص: “ّيجب ايقاف الشتم في الملاعب الجزائرية، وفرض عقوبات صارمة، لرفع مستوى البطولة الوطنية، التي أصبحت “مافيهش بنة””.

كما أضاف مدرب منتخب رواندا: “تابعت مؤخرا حملة من الانتقادات التي طالت حكام البطولة، بما فيهم الحكم غربال، الذي يعتبر من أحسن الحكام في افريقيا”.

وتابع عادل عمروش: “أفضل عدم التعمق في هذا الأمر، كونه تم معاقبتي سابقا، وأفضل تفادي حدوق ذلك مجددا”.