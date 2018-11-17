عمروش يجري ثلاثة تغييرات في تشكيلته تحسبا لمواجهة الموب

قرر مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، اجراء ثلاثة تغييرات على تشكيلته التي ستواجه أمسية اليوم السبت، نادي مولودية بجاية، بملعب هذا الأخير.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد، أن المدرب عمروش، قرر اقحام كل من دمو مكان عزي، المعاقب، وعروس مكان أمادا، بينما سيعوض نقاش، زميله سويبع.

وجاءت التشكيلة الأساسية للعميد كاملة على النحو التالي: مرسلي، حشود، ميباراكو، دمو، حدوش، ديانغ، شريف الوزاني، بن دبكة، عروس، درارجة، نقاش.

أما في دكة البدلاء فسيتواجد كل من: دعاس، حاشي، بورديم، سويبع، بن عثمان، تبي، وبن عروس.