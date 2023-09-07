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الرياضة

عمروش يختار هذه التشكيلة الأساسة في مواجهة الخضر

بقلم كريم تيغرمت
عمروش يختار هذه التشكيلة الأساسة في مواجهة الخضر
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كشف الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تانزاينا، عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة المنتخب الوطني.

وكشف الاتحاد التنزاني لكرة القدم، قائمة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم عمروش، في الشوط الاول من هذه المباراة.

يذكر أن منتخب تنزانيا مجبر على تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة الخضر، لضمان تأهله لنهائيات كان 2023.

رابط دائم : https://nhar.tv/uqcCh
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