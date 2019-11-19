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“عمروش” يخرج عن صمته ويرد على اتهامات بلماضي

الرياضة
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“عمروش” يخرج عن صمته ويرد على اتهامات بلماضي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رد المدرب الجزائري لمنتخب بوتسوانا “عادل عمروش” على  اتهامات الناخب الوطني “جمال بلماضي” مؤكدا أنه لم يمنح أي تعليمات للاعبيه من أجل الإعتداء على نجوم الخضر.

الإعلامي الجزائري بقنوات “بيين سبورتس” القطرية “ياسين بن لمنور” نشر تعليق لعمروش على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال “عمروش” في التعليق:”لقد حذرت اللاعب الذي خرج بالبطاقة الحمراء بين الشوطين وقلت له إذا أصبت أي لاعب من الخضر سأدخل للميدان ونخرجك بالكف”.

وأضاف:”الحمد الله لم يتعرض أي لاعب لإصابة خطيرة من جانب الخضر، التقيت اللاعبين بعد المباراة وهنأتهم على الفوز”.

وختم “عمروش”:”اللاعب الذي طُرد بالبطاقة الحمراء تم تغريمه ماليا من قبل الإتحادية البوتسوانية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=729046

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