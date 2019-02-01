“عمروش” يرد بقوة على أنصار “العميد”!

إستغل، “عادل عمروش”، الندوة الصُحفية التي تلت مواجهة “مولودية الجزائر” و”المريخ السوداني”، للرد بقوة على الجماهير المُطالبة برحيله بأسرع وقت.

وصرّح :”أنا مُدرب مُحترف، وأتقبل الإنتقادات، ولم أتأثر تماما بما يقوله الأنصار، لأني أعي ما أقوم به، وأعمل بكل إخلاص”.

وأنهى :”منذ مجيئي للفريق، والتشكيلة تفقد عناصر مهمة بسبب الإصابات والعقوبات، وهو ما لم يسمح لي بترك البصمة التي أريدها”.

وتعرض التقني لإنتقادات لاذعة من مُحبي “العميد”، سهرة أمس الجمعة، والذين طالبوه بالإستقالة، لأنه لم يُوفق في إعادة فريقهم للسكة.