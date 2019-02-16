عمروش يعيد عروس لقائمة العميد ويبعد هذا الثلاثي

قرر المدرب عادل عمروش، استدعاء المدافع هشام عروس، ضمن القائمة الموسعة لمواجهة اليوم السبت، أمام المريخ السوداني، وابعاد ثلاثة لاعبين.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد، أن المدرب عادل عمروش، قرر إستبعاد كل من عبد الغاني دمو، دعاس، وأوجعيد.

واستدعى مدرب العميد، في قائمته الموسعة، 18 لاعبا تحسبا لهذه المواجهة، والتي شملت أسماء كل من: شعال، مرسلي،حشود،عروس، نيريي، كنيش.

مرواني، لعمارة، حاشي، ديانغ، بن دبكة، بورديم، تبي، بن علجية، حدوش، فريوي، سويبع، ونقاش.

يذكر أن المباراة المقررة اليوم السبت، بين مولودية الجزائر، والمريخ السوداني، تدخل ضمن إياب الدور الربع نهائي من البطولة العربية.