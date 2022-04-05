عمروش يقترب من الاشراف على المنتخب اليمني

يقترب المُدرب الجزائري ،عادل عمروش، من الاتفاق مع المنتخب اليمني للاشراف عليه.

حيث كشف موقع “كووورة العربي” نقلا عن مسؤول بالاتحاد اليمني لكرة القدم اقتراب ابن القبة من تولي مسؤولية تدريب اليمن.

حيث قال المسؤول لذات المصدر:”الاتحاد لم يتفق مع المدرب بشكل نهائي، لكنه سيصل خلال الساعات المُقبلة إلى القاهرة لاستكمال التباحث مع حسن باشنفر النائب الأول لرئيس الاتحاد وعبدالله فضيل رئيس اللجنة الفنية للاتحاد”.

كما أضاف:”الجهاز الفني الذي يقود المنتخب حاليا في حضرموت، سيعمل مع عمروش”.