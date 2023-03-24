عمروش يقود منتخب تنزانيا للفوز أمام أوغندا في تصفيات الكان

تمكن المدرب الجزائري عادل عمروش من قيادة منتخب تنزانيا للفوز على المستضيف منتخب أوغندا بهدف مقابل صفر.

و كان صاحب الهدف الوحيد سايمون مسوفا في الدقيقة 68 من عمر المواجهة القوية.

وقاد عمروش المنتخب التنزاني لتحقيق فوز مهم جدا، رفقة طاقمه الجزائري المتكون من كل من لخضر عجالي ورضا عاصميي إلى جانب التقني فؤاد بوعلي.

وبهذا الفوز ارتقى منتخب تنزانيا إلى المركز الثاني في مجموعته.

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