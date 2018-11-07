عمروش يكشف قائمة لاعبيه المعنيين بمواجهة النصر السعودي

كشف عادل عمروش، مدرب مولودية الجزائر، عن قائمة الـ17 لاعبا، واللذين سيكونون معنيين بمواجهة النصر السعودي، اليوم الأربعاء، لحساب البطولة العربية.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد، عن استبعاد المدرب عمروش، للاعبين من هذه القائمة، ويتعلق الأمر بكل من الحارس الثالث للفريق، دعاس، إضافة للمدافع فارس حاشي.

وحسب ذات المصدر، ضمت التشكيلة التي كشف عنها عمروش، كل من: شعال، مرسلي، حشود، عروس، عزي، ميباراكو، دمو، حدوش، ديانغ.

أمادا، بن دبكة، شريف الوزاني، درارجة، تبي، بن عروس، نقاش، سويبع، وبن عثمان.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه نادي النصر السعودي، أمسية اليوم الأربعاء انطلاقا من الساعة الـ18 مساء، لحساب ذهاب الدور الـ16 من البطولة العربية.