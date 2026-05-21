عمروش: “ّقدمنا مباراة كبيرة أمام بطل الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب وفاق سطيف، لطفي عمروض، الفوز الذي حققه فريقه أمس الأربعاء، ضد مولودية الجزائر، ومردود لاعبيه.
وصرح عمروش، بعد فوزهم على المولودية، بهدف دون رد: “فريقنا قدم مباراة كبييرة في مواجهة بطل الجزائر”.
كما أضاف: “تمكنا من التسجيل في وقت مثالي، ونجحنا في تسيير المباراة من خلال سد المنافذ على الفريق المنافس”.
وتابع لطفي عمروش: “خضنا هذه المباراة بنية ضمان البقاء، أشكر كل اللاعبين على مجهوداتهم، وأتمنى الأفضل لفريق وفاق سطيف”
رابط دائم : https://nhar.tv/XoRe4