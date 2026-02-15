عمروش مدربا جديدا لوفاق سطيف خلفا للصربي ميتشو

أعلنت إدارة وفاق سطيف، في بيان لها اليوم الأحد، عن تعيين المدرب لطفي عمروش مدربًا جديدًا للفريق الأول، خلفًا للصربي ميلوتين سريدويفيتش، المعروف بـ”ميتشو“.

وجاء هذا القرار باقتراح من المدير الرياضي وبطلب منه، حيث تم فسخ عقد المدرب الصربي وطاقمه الفني بالتراضي. في إطار سعي الإدارة لإحداث تغيير على مستوى العارضة الفنية وتحسين نتائج الفريق خلال ما تبقى من الموسم.

وأكدت إدارة النادي، في بيان لها، أن عمروش سيقود الجهاز الفني رفقة طاقمه المساعد إلى غاية نهاية الموسم الجاري. معربةً عن ثقتها في قدرته على إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات وتحقيق تطلعات الأنصار.

وتقدمت إدارة “النسر الأسود” بالشكر للمدرب ميتشو وطاقمه على ما قدموه خلال فترة إشرافهم على الفريق. متمنية لهم التوفيق في مشوارهم الرياضي القادم.