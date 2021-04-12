عمرو أديب يرفع قضية ضد محمد رمضان

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب أنه كلف محاميه برفع قضية ضد الفنان محمد رمضان لإساءته له.

وأكد أديب أن التعويضات التي سيحصل عليها من رمضان سيخصصها لإحدى المستشفيات.

ووجه رسالة قوية لرمضان، قال : “المتربي نعمة.. لو مش متبري في اللي ممكن يربيك”.

وأفاد بأن محمد رمضان اعتاد أن يأخذ الحياة بالقوة، وأن لا أحد يقدر الوقوف أمامه.

وأضاف أن “الإنسان اللي متربي نعمة، وأنت لو مش متربي في اللي يربيك،

متابعا: “معنديش مشكلة أختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم”.

مستدركا: “يا أنا يا أنت، وهنروح للقاضي هو اللي هيقول، وقلة الأدب لا”.

“ولو محدش رباك يا محمد يا رمضان يبقي أنا اللي هربيك”.

يذكر أن محمد رمضان تعرض لهجوم شديد خلال الفترة الماضية عبر الفضاء الأزرق بعدما قرر تقديم فيلم لشخصية الملك أحمس.

وشن أديب هجوما عنيفا على رمضان سابقا،بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه، وظهر وهو يرمي الأموال.

وعلق أديب: “الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة..

ليضيف:”اللي فاكرينه موسى طلع فرعون”، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد “موسى”.